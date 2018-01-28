О запрете выхода на лёд просят помнить псковских рыбаков в МЧС

17:38, 28 января 2018, ПАИ

В настоящее время запрет выхода людей и выезда транспортных средств на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр, введенный ранее распоряжением Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, не отменен. Однако любители зимней рыбалки всё равно выходят на водоёмы, при этом они не всегда могут организовать свой отдых, соблюдая меры предосторожности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этой связи сотрудники МЧС призывают псковских рыбаков не выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, отправляясь на рыбалку, обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. «Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток», - отметили в МЧС. Также каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Специалисты просят псковичей тщательно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. «Важным элементом зимней рыбалки является надежное и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там обратили внимание на то, что одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться.

«Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки», - отметили в МЧС и напомнили, что опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена, лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

В МЧС рассказали, что опасно находится на льду большими группами или сверлить много лунок на небольшом участке. Рыболовам следует иметь с собой шнур длиной 10-12 метров, на одном конце которого укреплён груз, а на другом – устроена петля, а также нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лёд в случае провала.