Мокрый снег накроет Псковскую область 29 января
29 января в Псковской области прогнозируется облачная погода, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ФГУ «Авиалесоохрана».
Ветер будет дуть северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.