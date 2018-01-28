Мокрый снег накроет Псковскую область 29 января

18:02, 28 января 2018, ПАИ

29 января в Псковской области прогнозируется облачная погода, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ФГУ «Авиалесоохрана».

Ветер будет дуть северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.