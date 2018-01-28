Учёные нашли память у комаров

15:21, 28 января 2018, ПАИ

Учёные из Вашингтонского университета в США обнаружили, что комары способны запоминать ассоциирующиеся с опасностью запахи и впоследствии избегать их. Исследователи уверены, что это открытие поможет в разработке средств для борьбы с комарами, переносящими опасные заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную в Current Biology работу учёных.

Исследователи помещали самок желтолихорадочного комара в камеру, где находилась ткань с запахами разных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов.

Через 24 часа комаров выпустили в другое пространство с двумя коридорами — по одному ученые пустили воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента. В итоге насекомые полетели по тому коридору, где запаха в воздухе не было.

Учёные пришли к выводу, что запоминать запахи комарам помогает дофамин, потому что генетически модифицированные особи, у которых была затруднена выработка этого гормона, не различали ароматы.

Авторы работы считают, что нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии может отучить комаров узнавать запахи людей и бояться резких движений.