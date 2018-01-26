Сборы «Движения вверх» превысили 2,5 млрд рублей

15:50, 28 января 2018, ПАИ

Кассовые сборы отечественного блокбастера о баскетболе Антона Мегердичева «Движение вверх» составили 2 млрд 556 млн 366 тыс. 597 рублей. Об этом сообщает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.

Как пишет газета «Известия» картина стала самым кассовым российским фильмом в новейшей истории и вторым - среди всех релизов, выходивших в прокат. «Движение вверх» побило рекорд по количеству проданных билетов, который 10 лет удерживала комедия «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова.

Напомним, фильм «Движение вверх» вышел в прокат 28 декабря 2017 года. Он рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.