Две машины столкнулись в Порховском районе

16:04, 28 января 2018, ПАИ

Сегодня, 28 января, около 11:45 в Порховском районе на 126-м километре трассы Р-56 столкнулись два автомобиля. На помощь автомобилистам были направлены 4 сотрудника ГУ МЧС России по Псковской области, привлекалась одна единица техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Ещё одна авария случилась около 13:40 в деревне Степанькино Новоржевского района. Там в ДТП попал один легковой автомобиль. На место происшествия выезжали три сотрудника МЧС, была задействована одна единица техники.