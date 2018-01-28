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Две машины столкнулись в Порховском районе

Сегодня, 28 января, около 11:45 в Порховском районе на  126-м километре трассы Р-56 столкнулись два автомобиля. На помощь автомобилистам были направлены 4 сотрудника ГУ МЧС России по Псковской области, привлекалась одна единица техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Ещё одна авария случилась около 13:40 в деревне Степанькино Новоржевского района. Там в ДТП попал один легковой автомобиль. На место происшествия выезжали три сотрудника МЧС, была задействована  одна единица техники.

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