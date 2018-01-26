Преподаватель псковского колледжа искусств выступил в Петербурге

17:48, 28 января 2018, ПАИ

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Виктор Иванов выступил в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, он принял участие в вечере памяти известного петербургского пианиста и педагога Владимира Ерилова, который также был приурочен к 60-летнему юбилею музыканта и пришёл в концертном зале Дома композиторов.

Как рассказал Виктор Иванов, на концерте он исполнил произведения А. Скрябина и К. Дебюсси. По словам педагога, его с Владимиром Ериловым связывали годы дружбы.

В концерте выступили музыканты, близко знавшие пианиста, заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, профессора Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Олег Малов (фортепиано) и Александр Шустин (скрипка), младшая дочь ушедшего музыканта, лауреат международного конкурса, преподаватель музыкальной школы и музыкального училища имени М. П. Мусоргского Ольга Ерилова (фортепиано).

В концерте также участвовали друзья музыканта, знавшие его со времени совместной учебы в Новосибирской Государственной консерватории имени М. И. Глинки: композитор и пианист Виктор Платонов (Рязань), лауреаты международных конкурсов пианист-концертмейстер Сергей Солдатов и певец Николай Мальцев (Кострома).

Вдова музыканта Татьяна Ерилова - пианистка, методист, преподаватель училища имени М. П. Мусоргского (Санкт-Петербург) - поблагодарила выступивших артистов и многочисленных слушателей, пришедших почтить в этот день память исполнителя.