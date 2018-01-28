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Общество

Нарушающие закон трудовые договоры заключал с сотрудниками невельский предприниматель

Обязательных для включения условий не обнаружила прокуратура в трудовых договорах, которые заключал с работниками невельский предприниматель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в   Невельской межрайонной прокуратуре.

Также в ходе проверки было установлено, что в нарушение закона индивидуальный предприниматель не разработал и не утвердил правила внутреннего трудового распорядка, не проводил с сотрудниками вводные, первичные и повторные инструктажи по охране труда, руководитель обучение по охране труда вовсе не проходил.

По результатам проверки в отношении предпринимателя вынесено постановление о возбуждении административного дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора), а также постановление о возбуждении административного дела по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда).

Постановления и материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения по существу.

Контроль за устранением нарушений межрайонная прокуратура поставила на контроль.

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