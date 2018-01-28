0
22:14
Предвыборный штаб Ксении Собчак: У псковского координатора сожгли машину (ФОТО, ВИДЕО)
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
11:20
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
09:01
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
18:27
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
10:35
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
09:53
Спасает верёвка, а не смартфон
Еще новости
Происшествия

На «чёрного копателя» из Невельского района заведены 4 дела за хранение боеприпасов

В отношении «чёрного копателя» из Невельского района возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1, части 1 статьи 223, части 1 статьи 223 УК РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре, установлено, что местный житель находил в лесных массивах и впоследствии незаконно хранил у себя в гараже взрывные устройства времен Великой Отечественной войны. Этот же гражданин у себя в гараже незаконно изготавливал и переделывал огнестрельное оружие (винтовка Мосина, пистолет-пулемет ППШ), делая его пригодным для стрельбы, а также изготавливал патроны для производства выстрелов.

Ход и результаты расследования уголовных дел Невельская межрайонная прокуратура взяла на контроль.

Добавим, что санкции статей, по которым возбуждены уголовные дела, предусматривают наказание в виде лишения свободы, в том числе, на срок до 5 лет со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 6 месяцев до 1 года либо без такового.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предвыборный штаб Ксении Собчак: У псковского координатора сожгли машину (ФОТО, ВИДЕО)
28 января 2018
Предвыборный штаб Ксении Собчак: У псковского координатора сожгли машину (ФОТО, ВИДЕО) 1
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления 4
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
26 января 2018
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
26 января 2018
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО) 2
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
25 января 2018
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
25 января 2018
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
23 января 2018
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год 1
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
22 января 2018
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция

Идет загрузка...