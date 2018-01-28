На «чёрного копателя» из Невельского района заведены 4 дела за хранение боеприпасов

17:38, 28 января 2018, ПАИ

В отношении «чёрного копателя» из Невельского района возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1, части 1 статьи 223, части 1 статьи 223 УК РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре, установлено, что местный житель находил в лесных массивах и впоследствии незаконно хранил у себя в гараже взрывные устройства времен Великой Отечественной войны. Этот же гражданин у себя в гараже незаконно изготавливал и переделывал огнестрельное оружие (винтовка Мосина, пистолет-пулемет ППШ), делая его пригодным для стрельбы, а также изготавливал патроны для производства выстрелов.

Ход и результаты расследования уголовных дел Невельская межрайонная прокуратура взяла на контроль.

Добавим, что санкции статей, по которым возбуждены уголовные дела, предусматривают наказание в виде лишения свободы, в том числе, на срок до 5 лет со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 6 месяцев до 1 года либо без такового.