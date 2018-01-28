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Общество

Назван месяц выхода последнего сезона «Игры престолов»

Первая серия последнего сезона сериала выйдет в апреле 2019 года. Об этом  пишет Metro со ссылкой на актрису сериала Мейси Уильямс, которая исполняет роли Арьи, передаёт газета «Известия». Артистка отметила, что съёмки сезона будут завершены в декабре текущего года.

По словам Мейси Уильямс, ей хотелось бы, чтобы ее героиня обрела душевный покой: «Чувства, которые ею двигали в течение всей истории, слишком горькие, запутанные и агрессивные. Я бы хотела, чтобы Арья снова нашла себя саму и избавилась ото всей злости и желания мести».

Актриса также рассказала, что за время съемок сериала актеры сдружились и, когда работа над сериалом закончится, «будет странно не видеть всю команду регулярно».

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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