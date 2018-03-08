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Общество

Свадебная студия «Облака» представит модели платьев от Татьяны Каплун и Olga Sposa на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Свадебная студия «Облака» представит модели свадебных платьев от модного дома Татьяны Каплун, «Кукла», «Olga Sposa» и «Estelavia» на выставке «Свадьба EXPO’2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель студии Ольга Плиганова.

«На выставке мы познакомим гостей с нашими каталогами, и можно будет пообщаться с руководителем свадебной студии,  – отметила Ольга Плиганова. – Также мы привезем дневник-органайзер для невесты, который является незаменимым помощником в подготовке свадьбы и подробным планером. Его можно будет приобрести».

Руководитель студии «Облака» добавила, что также представит на выставке аксессуары для свадьбы, которые гости также смогут купить.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа

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