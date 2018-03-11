Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»

12:11, 11 марта 2018, ПАИ

Студия декора «Миндаль» проведет беспроигрышную лотерею, в которой разыграет оформление семейного очага, букет невесты и множество других свадебных подарков на выставке «Свадьба EXPO-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили свадебные оформители Ольга Иванова и Мария Яковлева.

Они также отметили, что на выставке студия будет представлять стильную свадебную фотозону. «Наша фотозона будет представлена как образец оформления президиума молодоженов на свадьбу», - подчеркнули свадебные оформители.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.