Михаил Ведерников призвал глав районов обеспечить прозрачность и легитимность кампании по выборам президента

19:29, 07 марта 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал Глав муниципальных образований региона обеспечить прозрачность и полную легитимность кампании по выборам Президента России на региональном уровне, которая завершается в 18 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, об этом он заявил на совещании с главами районов и городских округов в четверг, 7 марта, в рамках рабочей поездки в Псковский район.

Михаил Ведерников подчеркнул, что время, оставшееся до дня голосования и сам день выборов должны пройти без нарушений, с соблюдением всех норм закона. «О любых угрозах и рисках прошу информировать меня лично», — сказал глава региона.

Врио губернатора попросил глав районов обеспечить максимальное содействие в информировании избирателей, проживающих и находящихся на территории региона, о дне голосования, месте нахождения участковых избирательных комиссий и времени их работы. «Прошу уделить особое внимание маломобильным группам граждан и гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Наша задача — оказать им содействие для участия в голосовании», — отметил Михаил Ведерников.

«В своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин дал важный и четкий сигнал всем субъектам Российской Федерации. И Псковская область здесь не является исключением. Стабильность страны зависит от действий и личного выбора каждого из нас. Вместе нам предстоит решать сложнейшие задачи в области демографии и здравоохранения, образования и социальной сферы, сохранения кадрового потенциала региона и создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, решать вопросы пространственного развития нашей области», — обратил внимание глав муниципалитетов руководитель региона.

В заключение Михаил Ведерников поблагодарил руководителей муниципалитетов за проделанную работу.