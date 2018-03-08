Педагогов и воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, поздравили псковские полицейские

19:33, 07 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 7 марта, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в преддверии Международного женского дня посетили Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе этой встречи сотрудники Управления вручили детям и педагогическому составу учреждения подарки, пожелали всем здоровья, счастья, радости и исполнения желаний.