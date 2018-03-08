Женщин-водителей поздравили сегодня сотрудники псковского ГИБДД
В Пскове сотрудники ГИБДД вместе с коллегами провели праздничную акцию.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в канун 8 Марта дорожные полицейские с коллегами из Военной автомобильной инспекции, членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области и представителями интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова» поздравляли женщин-водителей с наступающим праздником и вручали им весенние букеты.
Такая акция проводится во многих регионах России.