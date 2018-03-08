Памятки о мерах пожарной безопасности раздали жителям Новосокольнического района

20:24, 07 марта 2018, ПАИ

Сотрудники МЧС раздали жителям Новосокольнического района памятки о пожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, также они раздали листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту».

Особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, рассказали об обстановке с пожарами на территории Новосокольнического района, основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.