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Общество

Конкурс пенсионеров прошел в Псковском районе

В большом зале администрации Псковского района состоялся конкурс пенсионеров района под девизом «Псковский район – территория толерантности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Всего в конкурсе участвовало более шестидесяти пенсионеров района. Цель конкурса – популяризация культур народов России, воспитание толерантности и уважения к традициям разных национальностей.
Команды состязались в конкурсах на лучший национальный костюм, лучший творческий и музыкальный номер.

Победителями в номинации «национальный костюм» признаны: Шумкина Раиса Ивановна (Середкинская волость), Алексеева Вера Олеговна (Торошинская волость), Ходарковская Цецилия Яновна (Тямшанская волость).

Победителями в номинации «национальные кухни» признаны: Пономарёва Лариса Валерьевна (Карамышевская волость), Недокус Ирина Иосифовна (Писковичская волость), Григорян Валентина (Ядровская волость).

В творческой номинации победителями признаны: Дронова Людмила Ивановна (Писковичская волость), Улубеков Ш.З. (Ядровская волость), Петрова Маргарита Вальдемаровна (Торошинская волость).

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