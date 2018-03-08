Конкурс пенсионеров прошел в Псковском районе
В большом зале администрации Псковского района состоялся конкурс пенсионеров района под девизом «Псковский район – территория толерантности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
Всего в конкурсе участвовало более шестидесяти пенсионеров района. Цель конкурса – популяризация культур народов России, воспитание толерантности и уважения к традициям разных национальностей.
Команды состязались в конкурсах на лучший национальный костюм, лучший творческий и музыкальный номер.
Победителями в номинации «национальный костюм» признаны: Шумкина Раиса Ивановна (Середкинская волость), Алексеева Вера Олеговна (Торошинская волость), Ходарковская Цецилия Яновна (Тямшанская волость).
Победителями в номинации «национальные кухни» признаны: Пономарёва Лариса Валерьевна (Карамышевская волость), Недокус Ирина Иосифовна (Писковичская волость), Григорян Валентина (Ядровская волость).
В творческой номинации победителями признаны: Дронова Людмила Ивановна (Писковичская волость), Улубеков Ш.З. (Ядровская волость), Петрова Маргарита Вальдемаровна (Торошинская волость).