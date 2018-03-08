Волейбольный турнир на приз газеты «Красный маяк» подходит к завершению
Подходит к завершению волейбольный турнир на приз газеты «Красный маяк». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Опочецкого района, 6 марта состоялись пять очередных игр. В спортивном зале гимназии первыми встречались женские команды «Славянка» и сборная детских садов.
Со счетом 2:1 победы добились волейболистки «Славянки». С таким же счетом волейболисты гимназии победили команду «Здоровье».
В спортзале четвертой школы команда районной администрации со счетом 2:0 обыграла «Глобус». Этот же счет был зафиксирован в играх волейболистов школы № 4 с командой социальной защиты и колледжа с налоговой инспекцией.