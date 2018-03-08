Волейбольный турнир на приз газеты «Красный маяк» подходит к завершению

20:42, 07 марта 2018, ПАИ

Подходит к завершению волейбольный турнир на приз газеты «Красный маяк». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Опочецкого района, 6 марта состоялись пять очередных игр. В спортивном зале гимназии первыми встречались женские команды «Славянка» и сборная детских садов.

Со счетом 2:1 победы добились волейболистки «Славянки». С таким же счетом волейболисты гимназии победили команду «Здоровье».

В спортзале четвертой школы команда районной администрации со счетом 2:0 обыграла «Глобус». Этот же счет был зафиксирован в играх волейболистов школы № 4 с командой социальной защиты и колледжа с налоговой инспекцией.