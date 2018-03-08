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Общество

12 семей Псковской области решили направить средства маткапитала на ежемесячную выплату

Двенадцать  семей в  Псковской области  решили воспользоваться президентской инициативой и направить средства материнского капитала на ежемесячную выплату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Четыре  семьи  из Великих Лук, Порхова и  Себежа уже получили первые выплаты. Общая сумма выплат  составляет 75 тысяч рублей.

Псковская семья Мещеряковых одной из первых в областном центре обратилась в органы Пенсионного фонда за ежемесячной выплатой за счет средств материнского капитала. У них в конце января 2018 года родился второй ребенок – сын Михаил. Мама, Екатерина Михайловна в настоящее время находится в декретном отпуске, папа Максим Константинович работает секретарем Псковской митрополии.

Так как доход семьи небольшой, то Мещеряковы, узнав о новом направлении распоряжения средствами материнского капитала, решили воспользоваться такой возможностью.

Напомним, что с января 2018 года работает президентская инициатива по поддержке демографической программы –  нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать 1,5 года ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания. Выплата осуществляется из средств материнского капитала.

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