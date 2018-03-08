Более 100 школьников приняли участие в зимних соревнованиях по ГТО в Великолукском районе

21:40, 07 марта 2018, ПАИ

В Великолукском районе состоялся I этап (муниципальный) зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В нем приняли участие более 100 школьников.

Программа фестиваля включала прием нормативов ГТО в следующих дисциплинах: прыжок в длину с места, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из пневматической винтовки.

Отметим, что целью проведения фестиваля являлось вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. Также в числе задач мероприятия: популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи, повышение уровня физической подготовленности обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом, поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и активно участвующих в деятельности по продвижению комплекса среди сверстников.