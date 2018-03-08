Материнский капитал можно направить на погашение военной ипотеки, напоминают псковичам

21:53, 07 марта 2018, ПАИ

Материнский капитал можно направить на погашение военной ипотеки, напоминают псковичам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, до недавнего времени выносились отказные решения по заявлениям владельцев сертификатов о распоряжении средствами МСК, решившим направить их на погашение военной ипотеки.

Отказные решения аргументировались противоречиями в законодательстве. Дело в том, что в федеральном законе, регламентирующем действие программы накопительной ипотечной системы (НИС) указано, что жилье, купленное с использованием средств целевого жилищного займа, оформляется только в собственность участника госпрограммы (что оговаривалось в самом кредитном договоре). В тоже время, согласно федеральному закону о материнском капитале жильё, купленное с использованием материнского капитала, оформляется в общую долевую собственность родителей, детей с определением размера долей.

Кроме того, в случае приобретения жилья военнослужащим-участником госпрограммы (НИС), оно находится в двойном обременении: в пользу банка, до момента полного погашения задолженности по кредитному договору и в пользу РФ (т.к. участник госпрограммы – военнослужащий по контракту) до наступления права.

Данная проблема обсуждалась Пенсионным фондом РФ и Министерством обороны. В результате Правительство одобрило предложения ведомств о внесении изменений в вопросы накопительной ипотечной системы.

7 июня 2017 года вступило в силу Постановление Правительства №627 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».

Теперь обязательное условие использования материнского капитала в ипотеке – оформление жилья в общую собственность родителей и детей – сохраняется и в военной ипотеке. Несмотря на то, что при регистрации сделки собственность будет оформлена только на участника НИС, в дальнейшем, при снятии обременений в пользу банка и в пользу РФ, военнослужащий обязуется выделить доли всем – супруге и детям. Обязательство о выделении долей оформляется у нотариуса и подается в ПФ РФ вместе с заявлением о распоряжении средствами маткапитала.

Обращаем внимание, что средства материнского капитала – это поддержка государством российских семей и выплачиваются из федерального бюджета, как и военная ипотека, а значит, любые «серые» схемы, направленные на попытку обналичивания данных средств, являются противозаконными.