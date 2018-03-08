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Общество

РЖД будет продавать билеты для школьников в летний период со скидкой 50%

Холдинг «РЖД» для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50 % на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе РЖД, скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно уже сегодня как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Отметим, что для школьников от 10 до 17 лет включительно, АО «ФПК» также предоставляет скидку в размере 50% на проезд в купейных вагонах с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября. Поездки в купе по специальным ценам можно будет совершить по любым действующим внутригосударственным маршрутам. Скидка не будет распространяется на покупку билетов в купе поезда 145/146 Москва – Назрань, а также не применяется одновременно с другими специальными тарифами.

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