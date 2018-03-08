Заявку на оказание помощи отрядом тимуровцев можно подать по рабочим дням

22:17, 07 марта 2018, ПАИ

На базе Псковского облсовпрофа продолжает работу волонтерский отряд тимуровцев – молодыx профсоюзныx активистов, которые безвозмездно оказывают помощь нуждающимся в ней пенсионерам Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Совета профсоюзов, за время работы отряда тимуровцы оказали помощь более 180 людям, в числе которых ветераны, бывшие узники концлагерей, граждане, относящиеся к категории дети войны, пенсионеры по старости. Ежемесячно псковские волонтеры помогают пожилым людям в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают представителей старшего поколения на прогулках, а также просто общаются с ними.

Напомним, что заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно звонить координатору волонтерского отряда Светлане Тябут – 8 (8112) 72-39-05.