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Общество

День правовой помощи провели для жителей Острова

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов провело информационный день правовой помощи и правового просвещения для социально-незащищенных жителей города Остров. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, традиционно информационный день начался с открытой лекции: рассказали участникам о системе бесплатной юридической помощи, о том, как получить услуги в рамках областного закона, какие правоподтверждающие документы необходимо предоставить, по каким вопросам можно обращаться к адвокату.

«К сожалению, круг вопросов, по которому оказывается государственная бесплатная помощь, ограничена, но здесь на помощь гражданам приходят общественные организации, в частности Ассоциация юристов», - отметила в своем выступлении Неля Лебедева. 

Затем она рассказала о новом проекте Ассоциации «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» и о том, что в рамках проекта ежедневно работает «горячая линия» для граждан, нуждающихся в юридической помощи (8-953-235-67-67); в офисе Ассоциации по адресу: г. Псков, ул. Ленина, д. 7 по проводятся очные юридические консультации. Вторая часть лекции была посвящена проблемным вопросам ЖКХ, перед слушателями выступил руководитель Центра «ЖКХ-контроль» Семен Никонов. В частности, он рассказал, как контролировать правильность начисления платежей в квитанциях, как организовать общее собрание жильцов, как контролировать капитальный ремонт.

По окончании лекций юристы провели индивидуальные консультации. Наиболее распространенными вопросами, с которыми граждане обращались к юристам, являлись вопросы пользования социальными услугами, меры социальной поддержки людей. Следующий круг вопросов это наследственные вопросы, вопросы оформления различного рода дарственных, вопросы предоставления различных льгот, жилищные вопросы, земельные вопросы и вопросы разъяснения норм процессуального права. Всем обратившимся была оказана квалифицированная юридическая помощь.

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