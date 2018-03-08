Начальник соцзащиты Псковской области навестил бабушек в порховской деревне Жаборы

22:32, 07 марта 2018, ПАИ

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацканян снова приехал навестить бабушек из деревни Жаборы Порховского района. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Instagram.

«Накануне 8 марта он вновь проведал Фаину Петровну и Людмилу Николаевну, узнал как здоровье, поздравил с наступающим международным женским днём. Процедура восстановления документов одной из бабушек в активной стадии работы», - говорится в сообщении.

Напомним, дом в Жаборах, где сейчас проживают две пенсионерки, стал предметом имущественного спора между Русской православной церковью и Русской православной церковью заграницей. Одна из женщин, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Матюнькина, через сайт ведерников.рф попросила помощи врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Власти оперативно отреагировали на жалобу и оперативно уладили конфликт. Сейчас ситуация находится на контроле у администрации.