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Общество

Студенты колледжа искусств побывали на презентации книги «Кино и Псковский край»

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, участники творческого объединения «Дебют», побывали на презентации книги «Кино  и  Псковский край». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказала руководитель студенческого объединения, преподаватель колледжа Снежана Власова, презентация состоялась в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева 2 марта. Книгу представил автор - Псковский историк, кандидат исторических наук, профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

Книга посвящена съёмкам художественных и документальных фильмов, которые в разные годы проводили на территории Псковской области различные киностудии нашей  страны, а также актерах кино, жизнь и деятельность которых связана с Псковщиной, встречах мастеров киноискусства с псковичами.

Добавим, что всего в книге представлено более 80 кинокартин, связанных с Псковским краем, который так любят снимать режиссёры.

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