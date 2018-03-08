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Общество

Команда Главного управления МЧС России по Псковской области приняла участие в соревнованиях по плаванию

7 марта состоялись соревнования по плаванию. В состязаниях приняли участие команды силовых структур, в том числе и команда Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав каждой команды входило 3 участника – двое мужчин и одна женщина. Пловцы соревновались на дистанции 50 м вольным стилем (женщины) и 100 м (мужчины) в индивидуальном заплыве. Также программа соревнований включала в себя и командную эстафету.

В этом году команда Главного управления МЧС России по Псковской области заняла четвёртое место в смешанной эстафете 3х50 м. В первом этапе данной эстафеты плыли женщины, а затем соревновались мужчины. В общекомандном зачёте у нашей команды пятое место

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