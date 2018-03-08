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Общество

Сегодня отмечается Международный женский день

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день (International Women's Day). Как пишет сalend.ru, современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.  

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что одной из предпосылок появления праздника стал первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года.

Однако, в 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин, в ходе которой лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. 

Официальный статус праздник приобрёл в 1975 году по решению ООН.

Напомним, в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет четыре выходных дня подряд – с 8 по 11 марта включительно.

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