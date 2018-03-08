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Владимир Путин прочитал в честь женщин стихотворение Андрея Дементьева

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, а также прочитал им стихи поэта Андрея Дементьева, передает РИА Новости.

Глава государства обратился к россиянкам с традиционным поздравлением, отметив, что «сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична». Владимир Путин обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей.

«Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев», — сказал президент.

Владимир Путин прочитал отрывок из стихотворения поэта: «Я знаю, что все женщины прекрасны./ И красотой своею и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, – когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. /И молодость ее… / И материнство, / И седина, когда пора пришла./ Покуда жив, – я им молиться буду. /Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту».

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