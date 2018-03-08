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Общество

Александр Котов: Женщины преображают мир, вносят в него гармонию и совершенствуют

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил женщин региона с праздником 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

«Материнская забота, любовь, уют семейного очага, продолжение рода – все эти самые важные для каждого человека моменты жизни связаны с женщиной, – отметил Александр Котов. – Своей красотой вы преображаете мир, добротой – вносите в него гармонию, мудростью – совершенствуете».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов добавил: «Женщин принято называть слабой половиной человечества, но на самом деле вы обладаете удивительной душевной силой, терпением и стойкостью. На ваших плечах много каждодневных хлопот: дом, дети, работа. Спасибо вам, милые женщины, за этот нелёгкий труд. Спасибо за счастье, которое вы дарите, спасибо за свет, которым озаряете всё вокруг!».

«С праздником! Пусть внимание и забота, которыми вы окружены 8 марта, сопровождают вас и во все другие дни года. Пусть сбываются ваши заветные мечты!» – пожелал Александр Котов.

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