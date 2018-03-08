Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству спортсменов

09:36, 08 марта 2018, ПАИ

Паралимпийские игры 2018 года, которые стартуют 9 марта в южнокорейском Пхёнчхане, установят новый рекорд по количеству участников соревнований, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса.

«Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР - они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх. Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт», - отметил Парсонс.

Также президент МПК отметил, что на сегодняшний день на Паралимпийские игры продали 285 тысяч билетов. «Мы достигли наших целей», - отметил Парсонс.

Как собщает ТАСС, предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежал Сочи. В 2014 году в Играх приняли участие 547 паралимпийцев из 45 стран.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.

