Михаил Ведерников: Российская женщина — образец для подражания и восхищения

10:29, 08 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с праздником весны — Международным женским днем 8 марта. «Во все времена женщины были и остаются воплощением красоты и обаяния, заботы и главными хранительницами семейных ценностей. Российская женщина — образец для подражания и восхищения», – отметил глава области в своем поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Оставаясь женственными и любящими, вы добиваетесь успехов во всех сферах жизни и вносите значимый вклад в будущее России, – добавил глава региона. – Спасибо вам за вдохновение и поддержку. Ваши многочисленные достижения повод для нашей искренней гордости».