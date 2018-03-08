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Общество

Михаил Ведерников: Российская женщина — образец для подражания и восхищения

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с праздником весны — Международным женским днем 8 марта. «Во все времена женщины были и остаются воплощением красоты и обаяния, заботы и главными хранительницами семейных ценностей. Российская женщина — образец для подражания и восхищения», – отметил глава области в своем поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Оставаясь женственными и любящими, вы добиваетесь успехов во всех сферах жизни и вносите значимый вклад в будущее России, – добавил глава региона. – Спасибо вам за вдохновение и поддержку. Ваши многочисленные достижения повод для нашей искренней гордости».

«От всей души желаю вам успехов, благополучия, мира и любви! Пусть этот день станет для вас по-настоящему весенним, светлым и теплым!», – пожелал Михаил Ведерников.

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