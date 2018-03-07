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Политика

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил реестр коррупционеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства, которое вводит реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в связи с правонарушениями, связанными с коррупцией. Как передает издание «Коммерсантъ», в документе отмечается, что реестр будет регулярно обновляться на сайте Госслужбы.

В реестре будут указываться имя, фамилия, отчество и должность коррупционера, а также название органа, из которого он был уволен, и причина увольнения. Кроме того, будет указано, какие нормы законодательства были нарушены, а также даты увольнения и внесения в реестр.

Закон о создании реестра коррупционеров был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2017 года, а 1 января 2018 года вступил в силу. Фамилии коррупционеров будут удаляться из реестра лишь спустя пять лет после попадания в него или в случае смерти. Также можно будет добиться исключения из списка через суд, но лишь в случае отмены акта об увольнении за коррупцию.

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