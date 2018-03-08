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Общество

Флористы ожидают пик спроса на сухоцветы и горшечные растения 8 марта

Флористы ожидают на мартовские праздники повышение спроса, в первую очередь, не на традиционные букеты, а на сухоцветы и горшечные растения, передает информационное агентство Интерфакс. По данным флористических компаний, «за последний год доля рынка сухоцветов в общем объеме реализации цветов выросла на 18-20% и сегодня составляет четверть продаж».

На 8 Марта, по предварительным данным, до 40% покупателей выберут лаванду - или как самостоятельный букет, или в сочетании с хлопком, тюльпанами, розами и другими цветами. 30 % отдадут предпочтение композициям в коробках со сладостями и букетам в шляпных коробках. Оставшаяся треть покупателей будет дарить небольшие букеты-комплименты или луковичные горшечные растения, стоимость которых не превышает 400-500 рублей.

Как сообщает Интерфакс, по оценкам флористов, средняя цена букета, которую готов заплатить даритель, составляет 800-1300 рублей, в то же время объемный сборный букет из нескольких видов цветов будет стоить от 3 до 7 тысяч рублей.

Стоимость самых популярных весенних цветов - тюльпанов может варьироваться от 80 до 120 рублей за штуку, отметили флористы.

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