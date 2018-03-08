Градоначальники Пскова: Женщины способны проявлять беспримерное мужество, стойкость и выдержку

12:36, 08 марта 2018, ПАИ

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично глава Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили псковичек с Международным женским днём, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Этот первый весенний праздник является символом радости, любви, тепла и доброты, – говорится в поздравлении. – Именно в женских заботливых и ласковых руках находится самое дорогое для человека – семейное счастье, дети и спокойная старость наших родителей».

«Оставаясь обаятельными и нежными, женщины способны проявлять беспримерное мужество, стойкость и выдержку, – отметили руководители Пскова. – Пусть наступающая весна подарит вам больше солнца, ярких красок и улыбок!».

Иван Цецерский и Александр Братчиков пожелали женщинам крепкого здоровья, удачи, исполнения всех желаний, а также быть любимыми и счастливыми.