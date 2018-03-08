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Общество

Зима в России станет теплее к середине века

Температура в зимний период на территории всей России к середине ХХI века может повыситься на пять градусов из-за глобального изменения климата, передает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия».

«Наибольшее потепление коснется зимы: в период до 2020 года на большей части европейской территории России и западной Сибири повышение температуры составит 1-2 градуса, а в середине XXI века повышение на 2-5 градусов прогнозируется на всей территории страны», — отмечают в Центре.

В ХХI веке основная часть территории России будет находиться в области более значительного потепления по сравнению с глобальными показателями. При этом потепление будет существенно зависеть от времени года и региона. Особенно это коснется Сибири и субарктических регионов.

Как сообщают в Центре, «повышение летних температур будет менее выраженным и составит 1-3 градуса к середине столетия».

В «Антистихии» добавили, что число опасных природных явлений и техногенных катастроф растет. За последние 20 лет в мире из-за них погибли более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов пострадали.

В России в зонах поражения при авариях на различных объектах проживают более 90 миллионов человек — 60 процентов населения страны.

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