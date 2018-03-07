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Политика

Сергей Лавров считает неоимперским подходом вмешательства США в дела десятков стран

Россия считает вмешательства США во внутренние дела стран неоимперским подходом, Москва никогда не будет заниматься чем-то подобным, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой сегодня, 8 марта.

«Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном, - сказал министр. - Хотя ни единого факта никто представить не может».

«Недавно в The New York Times был опубликован большой материал, который описывает в течение многих десятилетий историю вмешательства США в проведение выборов и в целом во внутренние дела десятков и десятков стран», - обратил внимание Сергей Лавров.

По его словам, когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, он услышал «поразительные утверждения о том, что «да, мы это делаем, но делаем ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что несем через свое вмешательство свободу и демократию».

«Мы такую философию совершенно не разделяем. Считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими, - отметил глава МИД РФ. - Мы никогда не будем заниматься чем-то подобным».

«Народ Зимбабве, как и народ любой другой страны, сам должен решать свою судьбу, - сказал он. - Убежден, что народ выскажет свое мнение на предстоящих в июле всеобщих выборах в Зимбабве».

 

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