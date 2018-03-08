Дмитрий Медведев поздравил женщин с праздником 8 Марта

14:52, 08 марта 2018, ПАИ

С Международным женским днём поздравил прекрасную половину человечества премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Правительства РФ.

«От всей души поздравляю вас с весенним праздником – днём 8 Марта, – сказал премьер-министр. – Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой».

«Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали поддержку с нашей стороны, меньше уставали, чаще улыбались и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день, – добавил Дмитрий Медведев. – Ведь наши бабушки и мамы, жёны и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов».

Глава Правительства России пожелал женщинам быть здоровыми, счастливыми и любимыми.