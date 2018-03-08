До +2 градусов ожидается в Псковской области 9 марта
9 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой и мокрый снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -3 до -8 градусов, днём от -3 до +2 градусов.
Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.