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Общество

Более 60% россиян примут участие в выборах президента

Более 60% россиян точно примут участие в выборах президента, передает РИА Новости со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Отвечая на вопрос: «Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?», 64,8% опрошенных сказали, что совершенно точно примут участие в выборах, 19,9% вероятно примут участие, 11,4% не пойдут на выборы, еще не решили или затруднились ответить 3,8%.

Как сообщает информационное агентство, Фонд «Общественное мнение» — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.

Источник данных — ФОМнибус. Опрос проводился среди граждан от 18 лет 3-4 марта 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Были опрошены 6 тысяч респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

 

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