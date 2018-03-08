В Великих Луках росгвардейцы задержали уклониста от уплаты алиментов

16:36, 08 марта 2018, ПАИ

В Великих Луках на проспекте Гагарина сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке выяснилось, что он действительно находится в розыске как уклоняющийся от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам ФССП.