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Общество

В Великих Луках росгвардейцы задержали уклониста от уплаты алиментов

В Великих Луках на проспекте Гагарина сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке выяснилось, что он действительно находится в розыске как уклоняющийся от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам ФССП.

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