Шесть человек отказались от эстонского гражданства, чтобы получить паспорта РФ

16:56, 08 марта 2018, ПАИ

Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 22 человек об отказе от гражданства республики, шестеро из них готовятся получить гражданство России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.



«Правительство приняло решение удовлетворить ходатайства 22 человек об отказе от гражданства Эстонии, все они постоянно проживают за границей и намерены стать гражданами стран проживания. Восемь человек живут в Норвегии, шестеро — в России, пятеро — в Финляндии и трое — в Германии», — отметили в сообщении правительства.

По данным МВД, в 2017 году от эстонского гражданства отказались 208 человек. Из них 103 человека стали гражданами России.