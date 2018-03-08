Шесть человек отказались от эстонского гражданства, чтобы получить паспорта РФ
Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 22 человек об отказе от гражданства республики, шестеро из них готовятся получить гражданство России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
«Правительство приняло решение удовлетворить ходатайства 22 человек об отказе от гражданства Эстонии, все они постоянно проживают за границей и намерены стать гражданами стран проживания. Восемь человек живут в Норвегии, шестеро — в России, пятеро — в Финляндии и трое — в Германии», — отметили в сообщении правительства.
По данным МВД, в 2017 году от эстонского гражданства отказались 208 человек. Из них 103 человека стали гражданами России.