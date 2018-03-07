Омбудсмен Дмитрий Шахов проверил готовность избирательной системы Псковской области

17:22, 08 марта 2018, ПАИ

В ходе проверки готовности избирательной системы Псковской области к выборам президента России Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов 7 марта провел беседу с председателем территориальной избирательной комиссии города Пскова Владимиром Кротовым, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена.

В рамках беседы затронули вопросы о готовности участковых комиссий к проведению выборов и осуществлению работы по формированию списков избирателей, поскольку на этих выборах используется новая система учета граждан России, которые изъявили участвовать в голосовании не по месту своего постоянного жительства.

Затем Дмитрий Шахов посетил две участковые избирательные комиссий №68 и №69, расположенные на улице А.Алехина Пскова, где побеседовал с председателем и членами участковой комиссии.

Уполномоченный по правам человека подробно ознакомился с работой участковых комиссии по формированию списков избирателей, порядком извещения граждан о времени и месте голосования, а также возможности, в связи с различными жизненными обстоятельствами, проголосовать на выборах президента России 18 марта вне места своего постоянного проживания.

Как рассказали Дмитрию Шахову председатели участковых комиссий Елена Хромова и Людмила Лебедева до 12 марта включительно не позднее 14 часов они принимают заявления граждан, которые не смогут проголосовать по месту жительства, чтобы определить и помочь им подобрать любой избирательный участок как в России, так и за её пределами, где они могут проголосовать 18 марта. Все условия для обеспечения таких конституционных прав граждан создали и технически обеспечили.

Как заверили руководители участковых комиссии, люди добросовестно и ответственно относятся к своему праву избрать главу государства, поэтому активно пользуются новыми возможностями проголосовать, если их по какой-либо причине не будет дома. Несколько таких заявлений уже было рассмотрено в комиссиях, и все граждане России получили адреса своих будущих избирательных участков вне места их постоянного жительства.

В завершении своего визита Уполномоченный по правам человека отметил, что за все предыдущие годы жалоб на действия ваших комиссий не было, уверен, что их не будет и 18 марта, а для граждан будут созданы отличные условия для голосования