Сейм Латвии утвердил во втором чтении перевод русских школ на латышский язык обучения

18:29, 08 марта 2018, ПАИ

Сейм (парламент) Латвии одобрил на заседании сегодня, 8 марта, во втором чтении из трех реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает информационное агентство ТАСС.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, а правительство утвердило реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы».

Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября 2019 года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в третьем последнем чтении должен утвердить парламент республики, а затем подписать президент.

Как сообщает информационное агентство, это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.