8 марта пожарный надзор Великих Лук провел профилактический рейд

18:42, 08 марта 2018, ПАИ

8 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Великих Лук в целях профилактики пожаров и гибели людей на пожарах в жилом секторе города провели профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда особое внимание уделили требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Гражданам напомнили о недопущении оставления без присмотра топящиеся печи, о необходимости очистки дымоходов.

С жильцами провели инструктажи в области пожарной безопасности, распространили листовки и памятки на противопожарную тематику, проведели беседы, в ходе которых разъяснили необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, а также довели способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

Как отметили в пресс-службе, сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения, таким как многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане.