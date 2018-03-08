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Общество

8 марта пожарный надзор Великих Лук провел профилактический рейд

8 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Великих Лук в целях профилактики пожаров и гибели людей на пожарах в жилом секторе города провели профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда особое внимание уделили требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Гражданам напомнили о недопущении оставления без присмотра топящиеся печи, о необходимости очистки дымоходов.

С жильцами провели инструктажи в области пожарной безопасности, распространили листовки и памятки на противопожарную тематику, проведели беседы, в ходе которых разъяснили необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, а также довели способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

Как отметили в пресс-службе, сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения, таким как многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане.

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