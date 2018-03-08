Великолучанка завоевала второе место в чемпионате СЗФО среди женщин по блицу

19:32, 08 марта 2018, ПАИ

Великолучанка и чемпионка области 2018 года Виктория Емельянова завоевала серебряную медаль в чемпионате Северо-западного федерального округа среди женщин по блицу в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Виктория Емельянова слева (фото - Федерация шахмат Псковской области)

Виктория Емельянова в этом турнире впервые обыграла двух своих более титулованных соперниц, имеющих звания «женский международный мастер». Юная великолучанка теперь получила право на участие в финале Чемпионата России среди женщин по блицу, который планируется провести в октябре в Сочи.

Лучший результат среди шахматистов Псковской области в чемпионате СЗФО 2018 года по блицу среди мужчин показал мастер ФИДЕ Валентин Власов, который набрал 7,5 очков (ровно столько же и у бронзового призера), но по дополнительным показателям он занял 6 место.