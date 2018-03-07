НАТО «не поспевает» за Россией в Арктике

20:24, 08 марта 2018, ПАИ

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти считает, что НАТО недостаточно развивается в Арктике, чтобы поддерживать баланс с Россией, передает РИА Новости.

На слушаниях в сенате Скапарротти спросили, есть ли у США достаточный потенциал, чтобы противостоять России в Арктике. «Мы не поспеваем», — ответил генерал.

По его словам, в ближайшее время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, в том числе и военными средствами.

«Их (России) заявленная цель — предоставить безопасность для экономического благополучия Арктики… Но если посмотреть, что они там устанавливают, то ясно, что у них будет возможность через какое-то время, через два-три года контролировать Северный морской путь, если они этого захотят», — отметил Скапарротти.

«Большая часть этой работы — ремонт старых (военных) баз, вероятно, это от семи до девяти баз, в особенности тех, которые находятся в начале и в конце Северного морского пути, в ключевых местах. Мы за этим внимательно следим на предмет милитаризации Арктики», — заключил Скапарротти.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.