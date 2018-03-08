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Общество

Ставки по ипотеке могут снизиться до 7% в течение двух лет

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 7% на горизонте двух лет, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на высказывание председатель правления банка «Российский капитал» Артем Федорко в четверг в эфире телеканала «Россия24».

«Мы видим, что уровень ставок в районе 8% будет достижим уже к концу этого года, а на горизонте двух лет на рынке появятся ставки в районе 7%», - отметил он.

«В целом финансовая система России стала менее чувствительна к внешним шокам и в меньшей степени зависит от внешней конъюнктуры, поэтому даже при изменении макроэкономической ситуации, внешнеэкономической ситуации, мы видим, что предпосылки для снижения ставок по ипотеке сохранятся», - добавил Артем Федорко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта поставил перед российскими банками задачу снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8% годовых, и отметил, что необходимо стремиться к 7%.

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