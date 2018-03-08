Биатлонист Шипулин принес сборной России первую победу на этапах Кубка Мира в нынешнем сезоне

21:08, 08 марта 2018, ПАИ

Россиянин Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти, сообщает информационное агентство ТАСС.

Биатлонист преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,06 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Эта победа стала для российских биатлонистов первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Всего на счету российских спортсменов теперь четыре медали на этапах Кубка мира в текущем сезоне, ранее Антон Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, кроме того, мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.

Как отмечает ТАСС, для Антона Шипулина эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также в его активе 14 вторых мест и 18 - третьих. Он является чемпионом мира, олимпийским чемпионом Игр в Сочи.