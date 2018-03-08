Возгорание подвала многоквартирного дома произошло на улице Юбилейной в Пскове
Возгорание подвального помещения многоквартирного жилого дома произошло в Пскове на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 8 марта, в 16:01. Для ликвидации пожара привлекались 6 единицы техники и 13 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.