Ставки по ипотеке могут снизиться до 7%

11:29, 09 марта 2018, ПАИ

Ставки по ипотеке в России в ближайшие два года могут снизиться до 7%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка «Российский капитал» Артема Федорко.

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что уровень ставок в районе 8% будет достижим уже к концу 2018 года, а в течение ближайших двух лет на рынке появятся ставки в районе 7%.

По мнению банкира, даже при изменении макроэкономической ситуации предпосылки для снижения ставок по ипотеке сохранятся.

Напомним, что в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин поставил перед российскими банками задачу снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8% годовых.